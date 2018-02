Piñera quer manter relação estreita com Brasil

Amorim foi à residência de Piñera, em um elegante bairro da cidade. Em outra reunião, o presidente eleito recebeu a pré-candidata presidencial colombiana María Lucía Ramírez, uma conservadora.

Mais tarde, Piñera deve receber o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que espera ser confirmado por Piñera como candidato chileno à reeleição no organismo internacional.

"Foi uma honra para mim estar com o presidente eleito do Chile, com o presidente Piñera", disse Amorim. "Creio que sou o primeiro visitante estrangeiro que teve essa honra. Esse é um símbolo da amizade entre Brasil e Chile, que prosseguirá", afirmou Amorim, ao deixar a casa do presidente eleito.

O chanceler disse que no encontro foram discutidas as possibilidades de Piñera visitar em breve o Brasil, após assumir a presidência. Ele confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparecerá à posse, em 11 de março.

Amorim se reuniria também com o ministro de Interior chileno, Edmundo Pérez Yoma, e com o chanceler, Mariano Fernández, com quem tratará da Comissão Binacional, destinada a fortalecer as relações bilaterais em vários setores.

Será ainda firmado no encontro com Fernández um memorando de entendimento sobre a cooperação na área de televisão digital. O Chile optou pela norma criada pelo Japão e adaptada pelo Brasil, a mesma mantida por Argentina e Peru.