Piñera: terremoto causou mais danos do que se pensava O presidente eleito do Chile, Sebastian Piñera, alertou que os danos do terremoto que atingiu o Chile no sábado são piores do que se pensava inicialmente. "Quero alertar os chilenos que a magnitude e o impacto deste terremoto e desta calamidade são muito mais profundos e muito mais sérios do que nós pensávamos", disse Piñera. Ele afirmou que o número de mortos - estimado atualmente em 708 - deve subir quando novas informações chegarem das regiões mais atingidas pelo terremoto de 8,8 graus.