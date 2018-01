Pinochet deixa hospital depois de operar pulso O ex-ditador chileno Augusto Pinochet recebeu alta neste domingo depois de passar dois dias hospitalizado. Durante a internação, ele foi submetido a cirurgia para corrigir uma fratura no pulso esquerdo. O Hospital Militar de Santiago não deu detalhes sobre o tratamento dispensado ao ex-governante de 87 anos, mas confirmou que os médicos assinaram a alta hospitalar na manhã de hoje. Pinochet, que governou o Chile com mão de ferro entre 1973 e 1990, foi levado às pressas ao hospital em um helicóptero do Exército na noite de sexta-feira, quando caiu no banheiro de casa e fraturou o pulso.