Pinochet escapa de suposto atentado Uma tentativa de atentado contra o general chileno Augusto Pinochet foi abortada segunda-feira pelos guarda-costas do ex-ditador, informou hoje o canal local de televisão 13. O jornal La Segunda disse que se tratou de um "incidente confuso" que obrigou Pinochet, que descansa em Iquique, cidade portuária ao norte de Santiago, a "suspender suas atividades e retornar à sua casa". A emissora de TV afirmou que guarda-costas de Pinochet, que viajavam em um veículo de escolta, detectaram dois jovens armados com rifles sobre uma caminhonete em uma estrada costeira. Para o jornal, no entanto, os suspeitos são três. Já a rádio Cooperativa afirma que os suspeitos portavam metralhadoras. Segundo o canal 13, a polícia deteve os suspeitos, que estariam sendo interrogados. Pinochet, de 86 anos, escapou ileso de um atentado em setembro de 1986. Cinco de seus guarda-costas morreram no ataque cometido pelo então grupo guerrilheiro Frente Patriótica Manuel Rodríguez.