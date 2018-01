Pinochet hospitalizado com fratura no ombro O ex-ditador Augusto Pinochet quebrou o ombro ao cair, em casa, e foi hospitalizado. O Hospital Militar de Santiago informa que o general de 88 anos ?recebe tratamento ortopédico? e deve permanecer internado ?pelas próximas horas?. O hospital não deu detalhes do incidente, mas o general reformado Luis Cortez disse que a queda ocorreu na residência de campo de Pinochet. O ex-ditador foi removido do local de helicóptero. Esta é a segunda internação de Pinochet em virtude de acidentes em casa. Em novembro, ele foi hospitalizado depois de quebrar o pulso. Pinochet abandonou a vida pública e segundo amigos próximos vem se dedicando a cuidar da saúde. O ex-ditador usa um marca-passo, sofre de diabetes, artrite e já passou por pelo menos três pequenos derrames desde 1998.