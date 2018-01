Pinochet interrogado sobre contas no exterior Um juiz chileno interrogou o ex-ditador chileno Augusto Pinochet, de 88 anos, sobre a origem de suas contas bancárias secretas nos EUA, informaram fontes do Judiciário. O juiz Sergio Muñoz tenta esclarecer a origem de depósitos, de entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões, feitos pelo ex-ditador no Riggs Bank de Washington entre 1994 e 2002.