Pinochet mostra vitalidade em aniversário de casamento O ex-ditador chileno Augusto Pinochet celebrou nesta quinta-feira 59 anos de casamento, afastando rumores sobre um agravamento da já deteriorada saúde. A festa foi realizada na fazenda da família em Los Boldos, a cerca de 130 quilômetros de Santiago. Imagens da festa transmitidas pela televisão local mostraram o ex-ditador sorridente e apenas com sua habitual dificuldade para caminhar. A celebração foi iniciada com uma missa na igreja local, rezada por um capelão militar. Depois, os convidados participaram de um almoço. Quatro dos cinco filhos do casamento de Pinochet com Lucía Hiriart participaram da festa. Recentemente, haviam circulado rumores sobre uma piora na saúde do general, que está com 86 anos.