Pinochet recebeu US$ 6,8 milhões de verba para viagens O ex-ditador chileno Augusto Pinochet recebeu do Estado US$ 6,8 milhões a título de "comissões de serviço no exterior" nos primeiros cinco anos de seu regime, segundo documento do Ministério da Defesa divulgado pela jornalista chilena Patricia Verdugo. A primeira viagem, após o golpe de 1973, foi ao Brasil para assistir à posse do presidente Ernesto Geisel, em março de 1974. Na ocasião, ele recebeu US$ 800 mil. Nesse mesmo ano, Pinochet visitou o ditador paraguaio Alfredo Stroessner, recebendo US$ 1, 5 milhão.