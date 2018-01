Pinochet recupera a liberdade O ex-ditador Augusto Pinochet recuperou a liberdade no mesmo dia em que foram desenterrados dois esqueletos de possíveis desaparecidos políticos durante o regime militar. Pinochet amanheceu nesta quinta-feira como um homem livre, depois de permanecer 42 dias em prisão domicililar em sua casa de campo de Los Boldos, a 140 km a sudoeste de Santiago. Hoje pela manhã, Pinochet continuava no interior da casa, onde costuma ser visto aos domingos, quando se dirige a uma pequena capela, em suas dependências, para assistir à missa. Após a concessão, ontem, pela 5ª Sala da Corte de Apelações, da liberdade provisória para Pinochet, o próximo passo no processo judicial deverá ser o fichamento do general, que consiste em fotografá-lo de frente e de perfil com um número no peito e tirar as impressões digitais do ex-mandatário. "Isto significa que, se for pedida uma certidão de antecedentes de Pinochet, se comprovará que ele está em dívida com a Justiça", disse o advogado Hiram Villagra. Nos próximos dias, a defesa de Pinochet pedirá à Corte de Apelações que seu processo seja arquivado porque, segundo seus advogados, as enfermidades que acometem o general não lhe permitem ter um julgamento justo.