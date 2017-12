Pinochet recusa-se a assinar notificação de processo O general Augusto Pinochet negou-se nesta quarta-feira a assinar uma notificação judicial que formalizou sua prisão domiciliar e seu indiciamento por 57 homicídios e 18 seqüestros de opositores em 1973. As funcionárias judiciais e alguns policiais levaram a notificação até a casa de veraneio de Pinochet, onde entraram rapidamente para evitar que os simpatizantes do ex-ditador os impedissem de cumprir sua tarefa. A histórica prisão domiciliar e o processo tiveram início às 16h locais. A operação jurídico-policial durou poucos minutos: os funcionários ingressaram na casa pela porta da frente, em veículos de vidro fumê, e logo em seguida se retiraram da residência em Los Boldos, a 130 quilômetros de Santiago, pela porta dos fundos, aparentemente para evitar os "pinochetistas" - freqüentemente agressivos - que a rodeavam. O general Guillermo Garín, porta-voz de Pinochet, disse que tudo transcorreu "com absoluta normalidade e respeito", apesar da negativa de Pinochet em assinar a resolução. No entanto, a negativa do ex-ditador não alterará a notificação que marcou o início de sua prisão domiciliar e do processo judicial movido contra ele. Os advogados de Pinochet têm cinco dias para apelar do indiciamento. O ex-ditador se encontra em Los Boldos desde sábado. Ali ficou sabendo na segunda-feira que o juiz Juan Guzmán decidiu processá-lo como autor intelectual dos 57 homicídios e 18 seqüestros. Garín apelara aos "pinochetistas" para que permitissem a realização da diligência com tranqüilidade. A defesa de Pinochet foi hoje contemplada pela boa sorte ao serem escolhidos como integrantes da sala que deverá tramitar os recursos por ela apresentados magistrados considerados favoráveis a Pinochet. O advogado defensor Iram Villagra anunciou que o juiz Sergio Valenzuela PatiÏo, que havia sido removido da Corte Suprema durante a investigação sobre o homidício de um líder sindical, será recusado pelos advogados de acusação. A defesa, que ainda não apelou da sentença de Guzmán, estudava o tipo de recursos que iria apresentar dependendo da conformação da sala do tribunal de apelações. Dois dos magistrados que comporão agora a sala votaram contra a suspensão de sua imunidade parlamentar no ano passado. O terceiro eleito foi Guzmán, que será substituído quando for julgada a apelação de Pinochet. Hoje pela manhã, o ex-ditador recebeu a visita dos máximos dirigentes da aliança de partidos direitistas, entre eles o que ocupou altos cargos durante seu governo ditatorial, o deputado Alberto Cardemil. "O senador Pinochet está em situação complicada, está velho, enfermo e encurralado, e penso que é de bom tom fazer-lhe uma visita", disse Cardemil, presidente do partido Renovação Nacional (RN).