Pinochet renuncia ao cargo de senador vitalício O general Augusto Pinochet renunciou ao cargo de senador vitalício, diante das pressões de governistas e da própria direita, após a Justiça chilena ter encerrado um processo contra o ex-ditador, acatando a alegação de demência vascular. "É uma decisão sobre a qual vínhamos conversando e que foi tomada ontem à noite junto com os advogados. É uma decisão tomada por meu pai com a qual estamos todos de acordo", disse Marco Antonio Pinochet, filho mais novo do ex-ditador. Acrescentou que uma decisão em contrário "teria sido incongruente com a decisão da Corte (Suprema), de declarar encerrado o caso com base nos problemas de saúde mental" de seu pai. A renúncia à cadeira no Senado - que lhe foi outorgada pela Constituição ainda vigente, que o ex-governante fez aprovar em 1980 - foi formalizda em uma carta dirigida ao presidente do Senado, Andrés Zaldívar, e entregue por intermédio do cardeal Franciso Javier Errázuriz. Na segunda-feira, o ex-chefe militar e ditador, que permaneceu à frente do governo entre 1973 e 1990, foi informado de que fora arquivado o processo contra ele aberto pelo seqüestro e homicídio de 75 prisioneiros políticos em outubro de 1973, pouco após assumir o poder. A Corte Suprema arquivou definitivamente o processo em razão de sua demência vascular, que o inabilita para ser julgado. O cardeal Errázuriz disse aos jornalistas que foi chamado na manhã desta quinta-feira por Pinochet para receber das mãos do ex-ditador a carta de demissão. O prelado indicou que Pinochet argumentou que seu delicado estado de saúde não lhe permite exercer o cargo de senador. "Isto é bom para ele. e, sem dúvida, também é bom para a paz social do país", disse o cardeal. O caminho para que Pinochet renunciasse ao cargo foi preparado por uma lei aprovada no ano passado que dá aos ex-presidentes um status e um foro especiais, além de fixar-lhes salário. Quando foi divulgada na segunda-feira a informação sobre a decisão judicial a respeito de Pinochet, o governo e os partidos que o apóiam pediram que o general renunciasse ao Senado por considerarem que era uma incoerência exercer esse cargo sofrendo de demência vascular.