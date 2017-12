Pinochet simbolizou "período sombrio", afirma governo Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou na noite deste domingo, 10, uma nota curta e em tom duro sobre a morte do general Augusto Pinochet. O texto, assinado pelo porta-voz André Singer, diz que o ex-ditador "simbolizou um período sombrio na história da América do Sul" e faz votos "de que nunca mais a liberdade na região venha a ser ameaçada. Eis a íntegra da nota: "O general Augusto Pinochet simbolizou um período sombrio na história da América do Sul. Foi uma longa noite em que as luzes da democracia desapareceram, apagadas por golpes autoritários. Cabe fazer votos de que nunca mais a liberdade na região venha a ser ameaçada e que, em cada País, os povos possam sempre resolver em paz as suas diferenças."