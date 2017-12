Pinochet sofre de "lapsos mentais" O ex-ditador chileno Augusto Pinochet, de 86 anos, está tendo "lapsos mentais", assegurou hoje a revista Ercilla, que também indicou que o exército está restabelecendo relações com as forças armadas inglesas. A revista sustenta que os que estiveram recentemente com o ex-ditador (1973-1990) afirmam que sua esposa, Lucia Hiriart, é quem dá grande parte das respostas aos interlocutores do general. Pinochet foi declarado incapaz, por insanidade mental, de responder ao processo a cargo do juiz Juan Guzmán como responsável pelo assassinato de 57 pessoas ocorrido em outubro de 1973 no norte do Chile. Guzmán recebeu outras 280 queixas-crime contra Pinochet por sua participação em delitos contra os direitos humanos entre 1973 e 1976. O magistrado, segundo o vespertino La Voz de la Tarde, "está a ponto de arquivar os três primeiros processos contra Pinochet". Estes se referem ao seqüestro e morte dos oito dirigentes que formavam a cúpula do Partido Comunista, bem como o assassinato de outros 37 militantes socialistas, além do seqüestro e desaparecimento de David Silberman, que era o chefe executivo da Corporação do Cobre. Por estes crimes estão sendo processados dez altos chefes militares entre os anos 1973 e 1976. Por sua vez, o jornal La Nación noticiou hoje que o "exército está restabelecendo relações com as forças armadas inglesas" e que o "novo sinal de que se encerrou o capítulo da detenção em Londres do general Pinochet" foi a condecoração outorgada ao chefe do Estado Maior do exército da Grã-Bretanha, general Michael Walker, que está visitando o Chile. O jornal diz que, ao entregar a condecoração ao general britânico, o comandate-chefe do exército chileno, general Juan Emilio Cheyre, deixou "explícito que os passos dados pela instituição se destinam a fortalecer e estreitar os laços de cooperação com seus similares de diferentes latitudes e, assim, deixar para trás os anos de assumido isolamento". Segundo o periódico, "Cheyre chegou mesmo a destacar que, no âmbito do recente acordo entre o Chile e a União Européia, seu setor militar espera incentivar as relações profissionais com a Grã-Bretanha".