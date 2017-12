Pinochet sofre novo derrame O ex-ditador chileno general Augusto Pinochet, de 85 anos, passou cerca de uma hora no hospital militar de Santiago depois de sofrer um novo derrame moderado, disseram médicos que o atenderam. De acordo com a direção do hospital, Pinochet "passou por um controle médico especializado por causa de um novo episódio vascular no cérebro". Os médicos também fizeram algumas mudanças não especificadas em seu tratamento para diabetes e sua dieta, dizia nota divulgada à imprensa. Após os procedimentos médicos, Pinochet retorou à sua casa no subúrbio de Santiago.