Pinochet sofreu desmaio, mas está bem O ex-vice-comandante do Exército do Chile, general da reserva Guillermo Garín, disse, nesta segunda-feira, que Augusto Pinochet "se encontra sem maiores complicações de saúde", depois do desmaio sofrido pelo ex-ditador, nesta segunda, durante a celebração de seus 86 anos. Pinochet participou de um almoço em sua casa de campo, localizada em Los Boldos, a 140 quilômetros a oeste de Santiago, junto a cerca de 200 de seus partidários. Durante a comemoração, Pinochet sentiu-se mal, chegando a desmaiar por alguns segundos, e foi atendido por médicos. Nesta segunda, em entrevista à Rádio Agricultura, Garín afirmou ter "conversado pessoalmente com os médicos", que lhe asseguraram ter se tratado de um "esgotamento natural".