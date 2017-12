Pinochet tem patrimônio de US$ 13 milhões Augusto Pinochet acumulou uma fortuna de cerca de US$ 13 milhões, segundo relatório policial entregue ao juiz Sergio Muñoz, que investiga acusações de corrupção feitas contra o ex-ditador. O magistrado iniciou o caso em agosto passado, depois da revelação feita por uma comissão do Senado americano de que Pinochet possuía contas secretas de entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões. O juiz encarregou a Brigada Investigadora de Lavagem de Dinheiro, da polícia investigativa, da tarefa de rastrear os bens de Pinochet, que no Chile possui, entre outras coisas, cinco residências, sendo alguma delas suntuosas mansões. A estimativa de uma fortuna de US$ 13 milhões se assemelha aos dados entregues pelo advogado de Pinochet, Oscar Aitken, que havia calculado bens no valor de US$ 15 milhões. Embora Muñoz não tenha ainda anunciado um processo contra o ex-ditador, Pinochet enfrenta outras ações judiciais por violações aos direitos humanos.