Piora a condição de saúde de Arafat Assessores do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, disseram que a condição de saúde dele sofreu deterioração. Segundo os assessores, médicos foram chamados a examinar Arafat no complexo em que ele está confinado por Israel desde 2002 em Ramallah, na Cisjordânia. Arafat tem 75 anos. No começo da semana, surgiram informes contraditórios sobre sua saúde; uma versão dizia que ele teria pedras na vesícula e outra, que se tratava apenas de uma gripe.