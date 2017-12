Piora estado de saúde de Ariel Sharon O estado de saúde do ex-premier de Israel Ariel Sharon piorou neste sábado, informaram fontes médicas do hospital Hadassah, em Jerusalém, acrescentando que ele será operado. O ex-premier foi submetido na manhã deste sábado a uma nova tomografia computadorizada, na qual os médicos descobriram graves danos em seu aparelho digestivo e, por isso, decidiram pela intervenção cirúrgica. Há aproximadamente quatro semana, a equipe médica indicou que Sharon estava em estado grave, "mas estável". Na semana passada, os médicos decidiram alimentar o ex-premier por meio de uma sonda, que foi introduzido em seu estômago. Sharon entrou em coma no dia 4 de janeiro, após sofrer um grave derrame cerebral.