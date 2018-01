Piora estado de saúde de Ariel Sharon Em meio à crise entre Líbano e Israel, o estado de saúde do ex-primeiro-ministro de Israel Ariel Sharon, de 78 anos, em coma desde que sofreu um derrame em janeiro, se degradou nos últimos dois dias, de acordo com comunicado, neste domingo, do Centro Médico Sheba, em Tel Hashomer, no subúrbio de Tel Aviv, onde Sharon está internado desde janeiro. "O funcionamento de seus rins está comprometido e com isso ele está acumulando um excesso de líquidos em vários orgãos", diz o comunicado do hospital. Sharon foi o primeiro-ministro de Israel entre 2001 e 2006. O derrame No dia 4 de janeiro de 2006, Sharon sofreu um derrame muito grave. Houve uma hemorragia cerebral maciça que os médicos conseguiram sanar depois de duas operações separadas feitas na manhã seguinte. Sharon foi colocado em um respirador artificial. Alguns boletins sugeriram que ele estava com paralisia no corpo da cintura para baixo, outros disseram que ele lutava pela vida. Desde então, o governo de Israel foi entregue ao vice-primeiro-ministro Ehud Olmert.