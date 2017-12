Piora estado de saúde de Ronalds Biggs O quadro de saúde de Ronald Biggs, de 71 anos, é estável depois que ele foi transferido, ontem, da prisão de segurança máxima de Belmarsh para o Queen Elizabeth Hospital, em Woolwich. Houve uma piora do seu estado de saúde. Segundo informações do hospital, hoje ele permaneceria internado para a realização de exames médicos de rotina e voltará à prisão assim que seu estado de saúde permitir. Os médicos desmentiram que Biggs sofreu um derrame. Os advogados de Biggs planejam apresentar uma apelação à Justiça britânica, pedindo que o assaltante seja posto em liberdade por motivos humanitários e de saúde. Em 1963, Biggs ficou famoso internacionalmente por ter sido o mentor do célebre assalto de um trem pagador, que carregava 2,5 milhões de libras esterlinas - o equivalente hoje a 3,5 milhões - de Londres para Glasgow, na Escócia.