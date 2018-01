Piora o estado da mulher com vírus misterioso Piorou o estado da mulher que havia sido hospitalizada no último domingo em Hamilton, na Província canadense de Ontario, sob suspeita de ter contraído o vírus Ebola. De acordo com a TV CNN, seu estado agora é considerado "crítico" (até esta quarta-feira, era "grave") e ela respira com a ajuda de equipamentos. Nesta quarta-feira, exames preliminares indicaram que ela não foi infectada pelo vírus Ebola; nesta quinta-feira, os médicos disseram que também está descartada a hipótese de tratar-se do vírus Marburg, que causa um tipo semelhante de febre hemorrágica.