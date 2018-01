Pioram os confrontos entre rebeldes e militares do Sri Lanka Pelo menos 15 marinheiros do Sri Lanka estão desaparecidos após seu barco de patrulha ser afundado, nesta quinta-feira, por rebeldes da organização Tigres da Liberação do Tâmil Eelam (TLTE), disse a marinha. Em retaliação a marinha afundou cinco embarcações rebeldes, em uma rápida escalada de violência entre os dois lados. A força aérea também bombardeou áreas perto do quartel general rebelde ao norte do país, disse um porta-voz do grupo. "Cerca de 15 barcos rebeldes, incluindo embarcações suicidas, atacaram um de nossos navios que transportava 710 soldados", disse o porta-voz da marinha, comandante D.K.P Dassanayake. "Barcos de ataque rápido entraram em combate com os rebeldes e um deles foi destruído por um barco-suicida", disse Dassanayake. "Cerca de 15 marinheiros estavam na embarcação". A porta-voz da Missão de Monitoramento da Europa no Sri Lanka, Helen Olafsdottir, disse que uma autoridade que monitorava a trégua estava no barco junto com os soldados. Ela não tem novos detalhes. Em comunicado, monitores acusaram os rebeldes de violarem o acordo de cessar-fogo de 2002 com o governo e disseram que o ataque foi considerado como uma ameaça direta da missão. Ainda nesta quinta-feira, dois civis morreram e outros três foram feridos em três ataques creditados aos rebeldes separatistas do norte e nordeste do país.