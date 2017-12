Pioram relações entre Cuba e países da AL As relações entre Cuba e vários governos da América Latina voltaram a ficar difíceis, em especial com México e Argentina, depois da condenação da ilha comunista na Comissão de Direitos Humanos da ONU, na última quarta-feira. O embaixador cubano em Buenos Aires, Alejandro González Galeano, afirmou, na semana passada, que o governo do presidente Fernando de la Rúa - que votou pela condenação - não representa o pensamento maioritário da Aliança governante. "Mais de 80% dos argentinos são contrários a esta sanção. Não entendemos esta decisão (do governo de Buenos Aires)", afirmou Galeano. O voto gerou uma polêmica nas fileiras do governo argentino, e o comitê nacional do principal partido da Aliança - a União Cívica Radical (UCR) - aprovou um comunicado "lamentando" que o governo tenha repetido "o mesmo erro do ano passado" ao condenar Cuba. As relações Havana-Buenos Aires começaram a se deteriorar depois que, em fevereiro último, o presidende cubano Fidel Castro acusou o governo argentino de ser "lambe botas dos ianques", depois de advertir que a Argentina preparava uma "traição"e planejava condenar Cuba na ONU. Também as relações entre México e Cuba voltaram a um patamar de tensão depois de um breve período de "lua-de-mel"com a chegada do presidente Vicente Fox ao poder, em 1º de dezembro do ano passado. Com a opção mexicana em se abster da votação da resolução contra Cuba, as relações voltaram a se complicar. Os vínculos entre México e Cuba, tradicionalmente cordiais, haviam esfriado no final do governo do presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), devido aos questionamentos em matéria de direitos humanos de democracia sobre a ilha caribenha.