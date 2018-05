Piores inundações deixam milhões de desabrigados na Ásia

As chuvas de monções que atingem a Ásia já deixaram milhões de desabrigados e causou o que as Nações Unidas consideraram as piores enchentes na região. Mais de 1.000 pessoas foram mortas ou feridas pelas inundações, embora os grupos humanitários afirmem que existe a expectativa para que esse número seja muito maior. Pelo menos 20 milhões de pessoas deixaram suas casas por conta do risco de deslizamentos de terra e doenças na Índia, Bangladesh, Nepal e Paquistão. As chuvas ainda destruíram plantações, cobriram extensos trechos de rodovias e dificultam os trabalhos das equipes de resgate. Como as chuvas continuam a atingir a região, especialmente o sul da Ásia, equipes de resgate estão tendo dificuldades em fornecer comida, água e outros bens essenciais para as vítimas. No ano passado, mais de mil pessoas morreram em casos de afogamento, eletrocução, deslizamentos de terra, desabamentos de casa. A Índia é o país que mais sofreu com as enchentes neste ano. Cerca de 14 milhões de pessoas já estão desabrigadas no norte do país. Em Bangladesh, o número chega a 5 milhões. Das 186 mortes confirmadas nos últimos dias, 132 ocorreram na Índia e 54 em Bangladesh. Em Bangladesh, milhares de famílias desabrigadas estão buscando refúgio em outras áreas do país, menos atingidas pelas chuvas. No Nepal, a Cruz Vermelha disse que, além de enchentes, as chuvas causaram também deslizamentos, e atingiram duramente diversos distritos da região de Terai - a mais populosa e com a mais próspera agricultura do Nepal. A temporada de chuvas de monção na Ásia costuma começar em junho e estender-se até setembro. O fenômeno anual é vital para a agricultura da região. A previsão meteorológica é de que chuvas ainda mais intensas cairão nos próximos dias, principalmente na região central da Índia.