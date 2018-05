Pirataria une adversários Desde março, Rússia e China, com apoio dos EUA, conduzem uma iniciativa na ONU para agir em conjunto no combate a piratas somalis. As potências temem que corsários se unam a células da Al-Qaeda que atuam na Somália e Iêmen. Em 2009, soldados de elite da França foram acionados após um veleiro de luxo com turistas franceses ter sido sequestrado na região. No mesmo ano, comandos americanos resgataram um capitão.