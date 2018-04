Piratas capturam cargueiro alemão Piratas somalis capturaram ontem um cargueiro alemão no Golfo da Arábia, próximo a Omã, segundo as forças da Otan que patrulham a região. A ação surpreendeu as autoridades por ter sido realizada fora do perímetro onde normalmente agem os piratas, no Golfo de Áden, próximo do Chifre da África. O navio foi levado pelos criminosos para águas somalis.