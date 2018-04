Piratas capturam cargueiro grego na costa da Somália Piratas capturaram um navio cargueiro grego no Golfo de Áden, situado entre a costa norte da Somália e a costa sul da península arábica, informou neste domingo a Dow Jones Newswires, citando o site da BBC. O navio de guerra britânico HMS Northumberland recebeu uma mensagem via rádio do capitão da embarcação grega MV Saldanha relatando que o cargueiro havia sido sequestrado, segundo o repórter da BBC Jonah Fisher, que estava a bordo do navio britânico. O HMS Northumberland, que faz parte de uma força-tarefa da União Europeia que patrulha as águas do instável Chifre da África numa tentativa de deter ataques piratas, estava a cerca de 100 quilômetros do MV Saldanha quando o cargueiro foi sequestrado. Navios mercantes que cruzam o movimentado golfo, que liga a Europa à Ásia, são alvos constantes de piratas somalis que atuam na região. As informações são da Dow Jones.