Piratas da web concorrem ao Parlamento

Armados com laptops e softwares de última geração, o Partido Pirata está pronto para dominar o Parlamento Europeu. Ao contrário dos temidos ladrões que operam na costa da Somália e são interessados apenas em sequestros multimilionários, esses piratas suecos querem, por meio da política, conseguir a quebra da patente de direitos autorais e liberar a troca de arquivos na internet. Apesar da polêmica em torno do assunto, eles estão perto de alcançar seu objetivo. "Os partidos tradicionais estavam adormecidos e não perceberam o potencial político das novas questões que surgiram em consequência da revolução tecnológica", afirmou ao Estado o cientista político Ulf Bjereld, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. "Por causa desse cenário, o apoio ao Partido Pirata cresceu bastante e agora já é tarde para os outros políticos recuperarem o tempo perdido." Pesquisas de opinião dão ao Partido Pirata entre 5,5% e 7,9% das intenções de voto na eleição de amanhã. Para ganhar uma cadeira no Parlamento pela Suécia é preciso de apenas 4% dos votos. Fundado em 2006, o grupo registrou uma alta no número de partidários depois que uma corte de Estocolmo sentenciou, em 17 de abril, quatro cidadãos suecos a 1 ano de prisão por administrar o site de troca de arquivos Pirate Bay. "Quando o veredicto foi anunciado, tínhamos 14.711 membros", afirmou à agência de notícias France Presse Rick Falkvinge, fundador do partido. "Em uma semana, triplicamos o número de filiados e agora somos o terceiro maior partido da Suécia." O grupo, que tem filiais em mais de 20 países - entre eles o Brasil -, também concorre por cadeiras no Parlamento Europeu pela Polônia e pela Alemanha. O manifesto do grupo é amparado em três pilares: a necessidade de proteção dos direitos civis; o direito de acesso à cultura; e o conceito de que as patentes de direitos autorais são prejudiciais para a sociedade. "Essa plataforma é atraente para jovens com idades entre 16 e 24 anos", ressaltou Bjereld. "Mas alguns partidários só apoiam os ?piratas? porque são contra o ?sistema? e querem fazer barulho."