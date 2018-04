Piratas liberam navio grego após pagamento de resgate Piratas somalis libertaram o petroleiro grego VLCC Maran Centaurus após receberem milhões de dólares de resgate, anunciou hoje uma entidade de monitoramento marítimo sediada no Quênia. "Ela (a embarcação) está livre. Está se preparando para partir" da cidade de Harardhere - que tornou-se um bastião dos piratas no país do Chifre da África -, confirmou Andrew Mwangura, do East African Seafarers Assistance Programme. Uma fonte somali envolvida nas negociações disse que o resgate, pago ontem, foi de US$ 5,5 milhões.