Piratas mantêm 96 tripulantes reféns no sul da Somália

Piratas seqüestraram oito barcos de pesca, com um total de 96 tripulantes, no Estado nigeriano de Bayelsa, no sul da Somália, divulgou um jornal local. O diário ThisDay atribuiu a informação a Margaret Orakwusi, presidente da Associação de Proprietários de Traineiras Nigerianos. Segundo ela, os seqüestros ocorreram na região de Sambrayo. "Nós esperamos que os 96 tripulantes sejam encontrados com vida e saúde e retornem para suas famílias em segurança", disse Margaret. A entidade já notificou as autoridades marítimas. O Escritório Marítimo Internacional apontou a África como um foco de pirataria. Houve um grande aumento nesse tipo de ataque no segundo semestre de 2008, mais comum em águas somalis e nigerianas. O órgão internacional registrou 114 ataques de piratas em todo o mundo nos primeiros seis meses de 2008, um pouco abaixo dos 126 registrados no mesmo período do ano passado. Porém desde junho essa modalidade de crime aumentou bastante, apontou a entidade. Enquanto isso, a Índia anunciou que está enviando navios de guerra para a problemática região do Golfo de Áden em uma patrulha antipirataria, e as Filipinas pediram ontem que donos de navios estrangeiros utilizem apenas rotas seguras patrulhadas pelos Estados Unidos e outras nações. Até agora, 29 embarcações foram seqüestradas por piratas este ano no Chifre da África, incluindo um navio ucraniano carregado com armas, para cuja libertação os piratas exigem o pagamento de um resgate de US$ 8 milhões. O seqüestro desse navio, que carregava tanques e outras armas pesadas, aumentou as preocupações sobre o caos na região do Golfo de Áden, que é uma importante rota marítima. A situação levou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a enviar navios de guerra para ajudar embarcações da marinha norte-americana a patrulhar a região. O último navio seqüestrado foi um cargueiro do Panamá com 21 tripulantes. Resgate Uma empresa marítima da Coréia do Sul pagou resgate a piratas da Somália pela libertação de um navio cargueiro e dos 22 tripulantes que retidos pelos piratas há mais de um mês, informou nesta sexta um representante da empresa sob a condição de anonimato. Os tripulantes - oito sul-coreanos e 14 birmaneses - foram libertados ontem junto com o navio Bright Ruby, seqüestrado na costa da Somália em 10 de setembro. "Os marinheiros foram soltos após o pagamento do resgate", disse à Associated Press o funcionário da J&J Trust, proprietária do navio, sem revelar o valor do resgate, que foi pago em dinheiro. Uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da Coréia do Sul, que também falou sob a condição de anonimato, confirmou o pagamento. O navio libertado seguia para um porto do Sri Lanka e planejava retornar para a Coréia do Sul e para Mianmar no fim deste mês, segundo a empresa marítima e o governo sul-coreano. O seqüestro levou o governo da Coréia do Sul a considerar o despacho de embarcações navais para áreas em torno da Somália a fim de conter possíveis seqüestros de navios sul-coreanos.