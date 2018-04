Piratas sequestram embarcação de Cingapura em águas quenianas

BANGCOC - Piratas somalis sequestraram uma embarcação registrada em Cingapura e carregada com gás liquefeito a cerca de 160 quilômetros do porto de Mombaça, no Quênia, indicaram neste domingo, 24, as autoridades cingapurenses.

A embarcação-tanque York, propriedade da empresa York Maritime, foi interceptada no sábado, 23, quando se dirigia para o porto de Mahe, nas Ilhas Seychelles, após descarregar em Mombaça parte do gás que transporta.

A Autoridade Marítima da Cingapura informou em uma nota que 17 tripulantes viajavam a bordo do navio que opera para a companhia Interunity Management Corporation, com sede na Grécia.

O diretor da York Maritime, Gerarl Lim, por sua vez, indicou à emissora de televisão "Asia" que até o momento a empresa não recebeu nenhuma reivindicação dos piratas.