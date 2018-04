Piratas sequestram navio grego na costa do Quênia Um navio grego carregado com gás liquefeito de petróleo (GLP) foi sequestrado na costa do Quênia, informou neste domingo a força naval europeia. O York, com bandeira de Cingapura, transportava 150 toneladas de GLP para as Ilhas Seychelles quando foi atacado, a 50 milhas náuticas (quase 93 quilômetros) do porto de Mombaça.