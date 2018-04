Piratas somalis abordam e tomam cargueiro no Índico A frota antipirataria da União Europeia (UE), que atua ao largo da costa da Somália e no Golfo de Áden, informou neste sábado que piratas somalis tomaram um navio cargueiro com uma tripulação de 24 marinheiros. Os proprietários do navio MV Polar confirmaram hoje que os piratas tomaram o controle da embarcação, disse a força da UE em comunicado.