Piratas somalis libertam navio chinês

O Ministério de Assuntos Exteriores da China informou que o navio pesqueiro Tianyu 8, que permanecia em poder de piratas somalis, foi libertado com os 24 passageiros a bordo, segundo publicou nesta segunda-feira, 9, a imprensa oficial chinesa. O Tianyu 8, propriedade da companhia Tianjin Ocean Fishing Company, leva 24 tripulantes - 15 chineses, um taiuanês e oito estrangeiros - e está sendo escoltado por embarcações da Marinha chinesa enviadas à região. A nota da Chancelaria diz que a liberação aconteceu por volta das 17 horas (7 horas de Brasília) de domingo, nas águas do Golfo de Áden. O aumento dos ataques de piratas no Golfo de Áden motivou o envio à região de navios de guerra de diversos países, entre eles, França, Grécia, Reino Unido, Alemanha e Itália. Segundo as Nações Unidas, mais de 80 navios foram sequestrados no Chifre da África durante 2008. Naquela região, uma das mais pobres do mundo, os piratas somalis obtiveram cerca de 24 milhões de euros em pagamento de resgates.