Piratas somalis libertam navio pesqueiro após oito meses A Força Naval da União Europeia (UE) informou que piratas somalis libertaram um navio pesqueiro tailandês e seus 28 tripulantes após oito meses do sequestro da embarcação. Um comunicado divulgado hoje diz que as circunstâncias da libertação do Tai Yuan 227 não estão claras, mas que o proprietário do navio recebeu uma ligação telefônica do mestre da embarcação dizendo que eles haviam sido libertados, embora ele não soubesse a razão.