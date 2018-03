Piratas somalis pedem US$ 8 milhões para liberar navio Piratas somalis que mantêm em seu poder o navio ucraniano MV Faina retiraram hoje a ameaça feita ontem de explodir a embarcação. Segundo eles, está sendo negociado o resgate para que o navio e a tripulação sejam liberados. Os piratas pediam inicialmente US$ 20 milhões de resgate. Em seguida, o valor foi baixando para US$ 8 milhões. "Nós retiramos (essa ameaça)", afirmou o porta-voz dos piratas, Sugule Ali, em entrevista por telefone via satélite do navio. Ali afirmou que as negociações caminhavam bem, mas se recusou a dizer com quem tratava. Parentes ucranianos da tripulação insistem para que seu governo pague a quantia pedida pelos piratas. O MV Faina é um dos 29 navios seqüestrados neste ano na costa da África. A embarcação levava tanques e outras armas de fabricação russa quando foi interceptado na costa da Somália, em 25 de setembro. Navios de guerra dos Estados Unidos circundam a embarcação. Além disso, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enviou sete embarcações para a área.