Piratas somalis sequestram navio com 21 filipinos Quatro supostos piratas somalis, carregando fuzis AK-47 e uma granada propelidas por foguete, sequestraram um navio cargueiro com 21 tripulantes filipinos a bordo hoje. Trata-se do quatro navio apreendido por piratas em menos de uma semana. O Voc Daisy, de bandeira panamenha e propriedade liberiana, foi tomado a cerca de 300 quilômetros do corredor onde navios de guerra internacionais tentam proteger navios mercantes, disse o comodoro John Harbour, porta-voz da Força Naval Europeia.