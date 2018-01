Pistoleiros atiram em editor de jornal na Caxemira Pistoleiros invadiram hoje a redação do jornal Kashmir Imagens, na Caxemira, e atiraram na cabeça de um de seus editores, que foi internado em estado grave. Segundo funcionários da redação, pelo menos três homens, ainda não identificados, entraram na sala do editor Zafar Iqbal e começaram a discutir com ele sobre uma matéria publicada na edição de hoje do jornal. "Eles entregaram uma carta para Iqbal assinar. Enquanto ele assinava, atiraram na cabeça dele e fugiram", disse o escrevente Narayan Singh. O artigo que irritou os pistoleiros relatava a história de soldados indianos que ajudaram uma família em apuros. O jornal tem reputação de apoiar o governo indiano, em uma região de maioria muçulmana, que deseja a independência da Caxemira da Índia. De acordo com a agência de notícias Press Trust of India, os atacantes usaram armas com silenciadores. Segundo testemunhas, antes de fugir eles tombaram mesas, quebraram janelas e arrancaram fios de telefones da redação. Jornalistas já foram por várias vezes alvos de ataques perpetrados por guerrilheiros islâmicos na Caxemira. Seus movimentos e atividades também são monitorados de perto pelas agências de segurança indiana.