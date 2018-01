Pistoleiros matam 15 pessoas em mercado no sul do Iraque Quinze pessoas morreram nesta segunda-feira em Mahmudiya, 30 quilômetros ao sul de Bagdá, quando vários pistoleiros invadiram um mercado da cidade e dispararam contra transeuntes que estavam no local, informaram fontes policiais. O ataque aconteceu às 9h (2h de Brasília), horário de maior movimento do mercado. Os autores do atentado, que conseguiram fugir, ainda não foram identificados. Mahmudiya faz parte de um grupo de cidades ao sul de Bagdá de população mista, sunita e xiita, onde a violência sectária é muito freqüente.