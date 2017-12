Píton mata seu dono por asfixia Uma serpente píton de três metros de comprimento matou o seu dono enrolando-se em torno de seu peito até asfixiá-lo. "O homem estava mostrando a serpente a alguém quando o animal se enrolou em torno de seu peito", disse Rory Chetelat, porta-voz do departamento de bombeiros da cidade norte-americana de Aurora, no Estado do Colorado. Segundo fontes o dono da serpente era um homem grande em seus 40 anos. O nome da vítima não foi fornecido. A serpente pesava entre 34 e 36 quilos. Foi necessária a intervenção de seis bombeiros e agentes da polícia para retirar a serpente do corpo da vítima.