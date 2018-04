PKK anuncia que derrubou helicóptero turco no Iraque

Um dirigente do escritório político do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) disse neste domingo que milicianos deste grupo derrubaram um helicóptero do Exército turco na província iraquiana de Dahuk, norte do país. Segundo a fonte, que pediu para não ser identificada, o helicóptero foi abatido perto da aldeia de Haro, na área de Chamcho, por volta das 16h (10h de Brasília) deste sábado, embora até agora não tenha se divulgado o incidente, que até agora não foi confirmado nem desmentido pelo comando militar turco. Também se desconhece até o momento se há vítimas no helicóptero derrubado. O representante do KCK (chefia política do PKK) acrescentou que os combates continuam neste domingo em pelo menos dez áreas diferentes do Curdistão, principalmente nas de Basia, Chya Rash e Chamcho, onde foi supostamente derrubado o helicóptero.