Plame culpa Casa Branca por revelação de identidade No centro de um escândalo político que ameaça a administração Bush, a ex-agente da CIA Valerie Plame Wilson disse em depoimento ao Congresso nesta sexta-feira, 16, que funcionários da Casa Branca e do Departamento do Estado "imprudentemente" revelaram sua identidade para prejudicar seu marido, um diplomata americano que criticou a guerra contra o Iraque. Rompendo um silêncio de quase quatro anos, a ex-agente da CIA disse também que a revelação de sua identidade interrompeu bruscamente seu trabalho de coleta de informações sobre as supostas armas de destruição em massa iraquianas e a impediu de realizar missões secretas. O nome de Valerie veio à tona em colunas de jornais americanos depois que seu marido, diplomata Joseph Wilson, publicou um artigo no New York Times criticando os argumentos da administração para a invasão do Iraque. "Meu nome e minha identidade foram imprudente e inconseqüentemente usados por autoridades importantes do governo na Casa Branca e no Departamento de Estado", disse Plame. Ela afirmou, porém, que não poderia discutir os detalhes em público. Valerie disse também acreditar que outros agentes foram afetados, mas ressalvou que não teve acesso à análise da CIA sobre o caso. Valerie, cuja saída da CIA desencadeou uma investigação federal que já custou a liberdade do ex-chefe de gabinete do vice-presidente dos EUA, disse que sempre soube que sua identidade poderia ser descoberta e revelada por governos estrangeiros. A surpresa, destacou a ex-agente, foi isso ter sido feito pela própria administração. "Foi uma terrível ironia membros da administração terem sido os responsáveis por destruírem minha cobertura", disse ela à Comissão de Reforma Governamental e Supervisão da Câmara dos Representantes (deputados). "Se nosso governo não pode proteger a minha identidade, os futuros agentes estrangeiros que quiserem trabalhar na Agência Central de Inteligência (CIA) começarão a pensar duas vezes", continuou Valerie. Valerie sentou-se sozinha em uma mesa de testemunha e respondeu a perguntas sobre sua carreira na CIA e a revelação de seu nome por um colunista de jornal em julho de 2003. Durante seu depoimento, a ex-agente secreta defendeu a tese de que a revelação de seu nome foi retaliação contra seu marido. Ninguém chegou a ser criminalmente acusado por revelar a identidade de Plame, mas Lewis "Scooter" Libby, chefe de gabinete do vice-presidente Dick Cheney, pediu demissão e foi condenado este mês por obstrução da Justiça e por mentir aos investigadores sobre o caso.