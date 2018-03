Planalto investiga ação de servidor em dossiê anti-Yoani

Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência informou que nenhum servidor foi autorizado a tratar da visita de Yoani ao Brasil. Segundo Veja, o dossiê teria sido distribuído numa reunião da Embaixada de Cuba no Brasil com militantes de esquerda, entre eles do PT e do PC do B. A Secretaria confirmou que Poppi Martins esteve na embaixada no dia 6, mas o objetivo era obter seu visto de entrada no país.

A oposição cobrou explicações do Palácio do Planalto sobre o eventual envolvimento de Poppi no suposto plano. "Se essa denúncia se confirmar, ficará comprovada mais uma trapalhada desse governo, que tem sido recorrente em práticas que infringem as leis", afirmou o presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire (SP).O PSDB no Senado também pretende convocar os ministros Carvalho e Antonio Patriota (Relações Exteriores), e o embaixador cubano, Carlos Rodríguez, para dar explicações. / EUGÊNIA LOPES