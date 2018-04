''Plano Colômbia'' levou anos para dar resultado O Congresso dos EUA aprovou o chamado Plano Colômbia - tratado bilateral para combater o narcotráfico - em 2000. Desde então, Washington forneceu mais de US$ 5 bilhões em treinamento militar e assistência técnica para a Colômbia, mas os resultados demoraram para aparecer. E mesmo agora, apesar de conseguido reduzir 28% a produção de cocaína em 2008, segundo a ONU, a Colômbia continua a ser o maior produtor dessa droga no mundo e conseguiu voltar apenas aos níveis de produção de cinco anos atrás. Ontem, as autoridades colombianas comemoraram o resultado do estudo da ONU. "A queda da produção se deve à estratégia do governo, que não só busca promover cultivos alternativos, mas também está aumentando a presença do Estado (em todo o território)", disse o vice-ministro da Defesa, Sergio Jaramillo.