Plano de novo visto da UE pode alterar projeto de Sarkozy A nova legislação francesa de imigração e contestada ao mesmo tempo em que a Comissão de Segurança e Justiça da União Européia planeja criar um blue card. visto de longa permanência, a exemplo do green card dos EUA. Pela proposta, o ingresso na Europa de 20 milhões de trabalhadores altamente qualificados das áreas de engenharia, informática e técnicos especializados nos próximos 20 anos obedeceria a um procedimento padrão para os países membros. A concessão do cartão azul, com dois anos de validade, seria condicionada ao nível de estudo grau superior, no mínimo e experiência profissional de três anos. Se aprovada, a proposta poderá exigir alterações na Lei Hortefeux, mas não sua eliminação. O cartão não entrara em conflito com os testes de DNA previstos na nova lei francesa.