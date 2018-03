Plano franco-alemão para o Iraque irrita os EUA Alemanha e França preparam, em segredo, um plano para desarmar o Iraque de forma pacífica e evitar uma guerra com os EUA, revelou a revista alemã Der Spiegel em reportagem na edição que começa a circular neste domingo. ?A idéia é que tropas de paz da ONU assumam o controle do território iraquiano por vários anos?, diz a matéria, intitulada ?A velha Europa planeja uma invasão de ?capacetes azuis? no Iraque? ? referência ao uniforme das forças da ONU. A notícia irritou os EUA e surpreendeu os políticos que estavam em Munique para o primeiro dia de uma conferência sobre segurança. Um porta-voz do governo alemão confirmou a iniciativa, sem acrescentar detalhes. O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, disse não ter sido oficialmente informado. ?É impressionante: o secretário de Defesa está em Munique há mais de 24 horas e só soube dessa iniciativa por meio da agência Reuters?, afirmou um funcionário norte-americano.