Plano militar europeu não esvazia a Otan, diz Chirac Os líderes da França, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo concordaram, nesta terça-feira, em fortalecer a cooperação militar, num esforço para reduzir o peso dos EUA na defesa da Europa. Ao mesmo tempo, esses países insistiram que seus planos não têm como objetivo enfraquecer a Otan. ?Com uma defesa européia forte, contribuímos para uma Otan forte?, disse o presidente francês, Jacques Chirac. As quatro nações foram contra a ação militar americana no Iraque. Grã-Bretanha, Espanha, Itália e outros países europeus mais alinhados com os Estados Unidos se opuseram à reunião sobre defesa na Europa, temendo que o encontro agravasse as divisões dentro da Otan e da própria União Européia. ?Há uma diferença de ponto de vista entre nós e a França quanto a isso?, disse o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, em visita à Rússia. ?Em algum momento a Europa terá que resolver essa diferença, porque ela vai ao centro daquilo que a Europa vai se tornar?. Buscando eliminar tais preocupações, Chirac, o chanceler alemão Gerhard Schroeder, o primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt e o premier de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, emitiram uma declaração conjunta, depois de uma reunião de duas horas, afirmando que ?a parceria transatlântica continua a ser uma prioridade estratégica para a Europa?.