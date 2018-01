Plano para o Oriente Médio deve reacender processo de paz Mediadores internacionais apresentaram aos líderes israelense e palestino o esperado "roteiro para a paz", um ambicioso esboço para pôr fim a mais de 31 meses de violência e estabelecer um Estado palestino. O plano, apoiado pelos Estados Unidos, é respaldado por um raro consenso global que nenhum dos lados em conflito quer contrariar, e surge no momento em que a influência de Washington no Oriente Médio está em seu ponto mais alto, em vista da derrubada de Saddam Hussein no Iraque. Ele também coincide com a posse, hoje, de um novo primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, que tem denunciado o terrorismo e prometido pôr fim a ataques contra israelenses. O plano, cujos detalhes já eram conhecidos há meses, foi apresentado ao primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, pelo embaixador americano Dan Kurtzer na tarde de hoje em Jerusalém. Pouco depois, Abbas recebeu o roteiro na cidade de Ramallah, Cisjordânia, das mãos do enviado especial da ONU, Terje Roed-Larsen. "Pela primeira vez em muito tempo, Israel e a comunidade internacional têm um parceiro com quem retornar à mesa", disse Larsen à Associated Press. "Temos, espero, um processo de paz em andamento." Violência e assentamentos Em sua primeira fase, o plano a ser implementado em três anos pede aos palestinos que reprimam grupos extremistas e a Israel que congele a construção de assentamentos judaicos nos territórios ocupados, ao mesmo tempo em que promova uma "progressiva" retirada das zonas autônomas palestinas, reocupadas por suas tropas durante a atual onda de violência. Uma segunda fase, que poderia ter início já no fim do ano, veria a criação de um Estado palestino com fronteiras provisórias. Questões mais espinhosas, como o status de Jerusalém e o destino de milhões de refugiados palestinos e de seus descendentes, ficarão para a etapa final. Os dois governos afirmam querer o fim da violência que desde setembro de 2000 deixou 2.287 mortos no lado palestino e 763 no israelense. Mas planos de paz anteriores - sejam visando a um grandioso fim do conflito ou a um simples cessar-fogo - fracassaram, e as disputas sobre esse último já começaram. Sharon emitiu um curto comunicado dizendo que recebeu o documento "com o objetivo de formular comentários sobre seu enunciado". Já o ministro do Exterior palestino, Nabil Shaath, pediu pela "implementação imediata do roteiro para a paz". O cônsul-geral em exercício dos EUA, Jeff Feldman, disse que "o roteiro é um guia e não um texto ou tratado sagrado". Larsen também ponderou que a implementação será negociada e fontes diplomáticas disseram que os EUA devem despachar um enviado para assumir a tarefa. A mais importante objeção de Israel refere-se à noção que tem de cumprir sua parte - inclusive o congelamento dos assentamentos judaicos, algo politicamente difícil para Sharon - ao mesmo tempo que espera que os palestinos reprimam militantes. "Vemos o roteiro como uma atividade seqüencial, mais do que paralela", adiantou o funcionário do Ministério do Exterior israelense, Mark Sofer. "Primeiro e acima de tudo, o terrorismo e o incitamento ao terrorismo têm de parar. O desmantelamento de organizações terroristas tem de ocorrer imediatamente." Abbas sugeriu, em discurso a parlamentares palestinos, na terça-feira, que ele pretende assumir a tarefa, prometendo que haverá apenas "uma autoridade" nas áreas palestinas. Ele prometeu apreender armas ilegais e condenou o terrorismo "em todas suas formas". Autoridade na Palestina Mas trata-se de uma tarefa monumental para sua destroçada Autoridade Palestina - e a determinação dos militantes de combater foi sublinhada por um atentado suicida à bomba que deixou três civis mortos num bar de Tel-Aviv horas depois de Abbas ter sido confirmado no cargo. Israel e os Estados Unidos receberam bem a nomeação de Abbas - a mais alta figura palestina a criticar o levante armado contra Israel - e o vêem como um instrumento para marginalizar o líder histórico palestino Yasser Arafat, a quem eles acusam de encorajar e colaborar com o terrorismo. Mas o apoio político de Abbas é frágil e o ainda popular Arafat mantém considerável influência - e até mesmo controle direto - sobre alguns órgãos de segurança da Autoridade Palestina, o que seria uma violação do roteiro para a paz, que pede que todos os setores da segurança fiquem sob o controle do ministro do Interior de Abbas. Em Gaza, líderes militantes deixaram claro que vão resistir a qualquer tentativa de desarmá-los e que não irão parar com os ataques contra israelenses. "Vamos atingir o inimigo sionista em todos os cantos da Palestina até o fim da ocupação", adiantou o porta-voz do grupo militante Hamas, Abdel Aziz Rantisi. Para ele, o pedido de Abbas pelo fim da violência é "estranho e irrealista". Análises "O roteiro para a paz é um acordo obtido por importantes membros da comunidade internacional", comentou o secretário de Exterior da Grã-Bretanha, Jack Straw. "Houve unanimidade e isto é, em si, digno de nota." Bruce Maddy-Weitzman, analista de assuntos estratégicos da Universidade de Tel-Aviv, disse que houve "uma confluência de circunstâncias que casaram bem: a derrota de Saddam Hussein, a afirmação do poderio americano no Oriente Médio, a ascensão de Abbas e a reavaliação entre alguns palestinos com relação ao valor do levante". No entanto, o professor de história Albert Aghazarian, um palestino, é cético. "Não vejo um caminho, não vejo um veículo. Tudo isso não faz sentido. Espero que eu esteja errado."