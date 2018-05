Plano prevê desligar usina japonesa em até nove meses

Um porta-voz da agência, Hidehiko Nishiyama, disse que não via riscos na manutenção do plano apresentado. A agência informou ainda que as estruturas que contêm os reatores 1 e 3 estão boas, permitindo que a água seja lançada para cobrir as barras de combustível. Segundo Nishiyama, essa operação não traz riscos sérios para a estrutura.

A Tepco afirmou que não tentará encher de água a estrutura do reator 2, pois ali há um aparente vazamento, causando a liberação de água bastante contaminada. "Dadas as condições atuais, isso é o melhor que podemos fazer", disse Nishiyama. Ele lembrou que as condições em Daiichi permanecem "instáveis".

Alguns especialistas advertiram que o peso da água poderia significar pressão na estrutura, especialmente se houver novas réplicas sísmicas. A crise na usina começou em 11 de março, quando ocorreu um violento terremoto de magnitude 9,0, seguido de um tsunami.

Nishiyama ressaltou que a Tepco e a agência não pretendem se apressar para cumprir o cronograma proposto. "O primeiro trimestre terá como foco obter o gradual resfriamento dos reatores, enchendo-os com água. Nos seis meses seguintes, alguma espécie de sistema de resfriamento, como um mecanismo para resfriar o ar, será instalado", informou o porta-voz.

Nenhum governo estrangeiro pressiona o Japão por um cronograma específico para lidar com a crise, disse Nishiyama. Mas "nós somos sempre questionados em reuniões sobre como estamos indo com a crise", revelou ele, sugerindo que a pressão internacional foi pelo menos parcialmente responsável pela decisão do Japão de revelar o plano.

A longo prazo, a Tepco pretende remover o combustível usado das varetas de combustíveis dos reatores e também cobrir os prédios atingidos, possivelmente com concreto. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.