Planos de atentado em Londres são descobertos em Kandahar Documentos com um projeto detalhado sobre uma atentado a bomba em Londres foram encontrados neste domingo em um campo de treinamento da Al-Qaeda em Kandahar, no Afeganistão, informou o jornal inglês The Observer. O atentado terrorista aconteceria no bairro de Moorgate, centro financeiro da capital britânica. Um carro bomba seria utilizado na operação. As anotações ainda mostravam instruções sobre como montar a bomba e a forma de cometer o atentado. Os documentos foram encontrados por um jornalista português. Segundo o jornal, as informações estavam escritas em inglês, o que levanta a hipótese de que o terrorista pode ser um britânico que estava em treinamento no distrito de Sheragh Jama, em Kandahar. Não é possível saber se o atentado ainda pode acontecer e se o seu autor ou autores estiveram ou estão na Inglaterra. A polícia britânica já está investigando as informações.